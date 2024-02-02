В Минобороны отстранили главу департамента. Ему объявили подозрение

"Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, причина отстранения - объявление подозрения в уголовном производстве.

"Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года", - подчеркнули в Минобороны.

Хищение 1,5 млрд гривен на снарядах

27 января у бывшего и действующего чиновника Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ.

Собственные источники РБК-Украина сообщали, что среди фигурантов скандально известный Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Кроме того, обыски также прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура. Детальнее - в материале.