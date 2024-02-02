RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны отстранили главу департамента. Ему объявили подозрение

Фото: в Минобороны отстранили главу департамента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны Украины отстранили руководителя одного из департаментов. Поводом для этого стало подозрение, полученное 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, причина отстранения - объявление подозрения в уголовном производстве.

"Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года", - подчеркнули в Минобороны.

Хищение 1,5 млрд гривен на снарядах

27 января у бывшего и действующего чиновника Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ.

Собственные источники РБК-Украина сообщали, что среди фигурантов скандально известный Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Кроме того, обыски также прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура. Детальнее - в материале.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины