RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны Великобритании похвалило украинских энергетиков за эффективное восстановление энергосистемы

Фото: Минобороны Великобритании похвалило украинских энергетиков за профессионализм в восстановлении энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинские энергетики продемонстрировали высокую квалификацию в эксплуатации и обслуживаемые энергосистемы в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет разведки Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - отмечают британцы.

В Минобороны Британии отметили, что, несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по созданию запасов топлива, вероятно, будут успешными для обеспечения наличия достаточных запасов топлива во время приближения зимнего периода.

"Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине держит ремонтная кампания для подготовки к следующему отопительному сезону. Только компания ДТЭК до конца года планирует инвестировать в ремонты ТЭС и подготовку угольных рядов около 11 млрд. гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЭлектроэнергия