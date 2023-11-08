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Минобороны создало Департамент здравоохранения: кто его возглавил

Фото: Оксана Сухорукова возглавит Департамент здравоохранения при Минобороны (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Украины создало Департамент здравоохранения, который возглавила Оксана Сухорукова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сегодня, 8 ноября, представила главу вновь Департамента здравоохранения в составе Министерства.

Ею стала Оксана Сухорукова - бывшая волонтер и сотрудница Минздрава с опытом запуска медицинской реформы.

"Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политик во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных силах Украины. Мы только в начале этого пути и очень рассчитываем, что профессиональное сообщество с большим опытом будет для нас указателем и поддержкой", - отметила Калмыкова.

По данным министерства, ныне Департамент здравоохранения Минобороны на пути формирования, а основная задача Сухоруковой – быстрый и системный запуск работы.

Что известно о Сухорукове

С 2014 года Оксана Сухорукова - соучредитель благотворительного фонда "Свои", который занимается военнослужащими в вопросах гуманитарной помощи.

С 2018 по 2020 год работала в Министерстве здравоохранения директором директората медицинских услуг и участвовала в запуске медицинской реформы.

В 2021-2022 годах работала директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины.

Департамент здравоохранения при Минобороны

Напомним, в прошлом месяце министр обороны Украины Рустем Умеров подписал указ о создании медицинского департамента Минобороны Украины.

По данным министерства, это позволит ведомству начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

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