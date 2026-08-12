Минобороны ищет разработчиков автономных дронов и систем наведения ракет: размеры грантов

В рамках грантовой программы BraveTech EU начался прием заявок на технологические челленжи DefTech Forges. Среди ключевых тем – автономные дроны и системы наведения ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подать заявку могут как украинские производители, так и компании стран Евросоюза, которые производят оборонные и dual-use технологии с уровнем готовности TRL 4+.

DefTech Forges – это серия офлайн соревнований для отобранных оборонных стартапов, которые будут соревноваться за гранты в размере 120 тысяч евро, а потенциально за дальнейшее финансирование до 750 тысяч евро.

Главная цель грантовой программы – найти и профинансировать новые технологические решения для нужд украинского фронта, а также для усиления европейской оборонной системы.

Участников разделят на две группы по 20 команд для участия в двух офлайн-мероприятиях DefTech Forges, которые состоятся ориентировочно 9-13 ноября в Германии и Румынии. Производители смогут протестировать свои технологии на практике и получат прямой фидбэк от военных.

По результатам испытаний 6 победителей (по 3 на каждом мероприятии) получат гранты. Далее для этих команд открывается путь для дальнейшего тестирования с Европейским оборонным агентством.

В рамках соревнований DefTech Forges будут проводиться пять технологических челленджей: