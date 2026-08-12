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Минобороны ищет разработчиков автономных дронов и систем наведения ракет: размеры грантов

13:40 12.08.2026 Ср
2 мин
Какие гранты предлагают разработчикам?
aimg Константин Широкун
Минобороны ищет разработчиков автономных дронов и систем наведения ракет: размеры грантов Фото: Минобороны ищет разработчиков автономных дронов (Getty Images)
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В рамках грантовой программы BraveTech EU начался прием заявок на технологические челленжи DefTech Forges. Среди ключевых тем – автономные дроны и системы наведения ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подать заявку могут как украинские производители, так и компании стран Евросоюза, которые производят оборонные и dual-use технологии с уровнем готовности TRL 4+.

DefTech Forges – это серия офлайн соревнований для отобранных оборонных стартапов, которые будут соревноваться за гранты в размере 120 тысяч евро, а потенциально за дальнейшее финансирование до 750 тысяч евро.

Главная цель грантовой программы – найти и профинансировать новые технологические решения для нужд украинского фронта, а также для усиления европейской оборонной системы.

Участников разделят на две группы по 20 команд для участия в двух офлайн-мероприятиях DefTech Forges, которые состоятся ориентировочно 9-13 ноября в Германии и Румынии. Производители смогут протестировать свои технологии на практике и получат прямой фидбэк от военных.

По результатам испытаний 6 победителей (по 3 на каждом мероприятии) получат гранты. Далее для этих команд открывается путь для дальнейшего тестирования с Европейским оборонным агентством.

В рамках соревнований DefTech Forges будут проводиться пять технологических челленджей:

  • Программно-аппаратные комплексы наведения ракет и БПЛА – многорежимное наведение (пассивное, полуактивное, активное), обеспечивающее эффективное поражение целей в разных условиях.
  • Автономные ударные БпЛА – «умные» боеприпасы-камикадзе, FPV-платформы, децентрализованная координация роя с минимальным участием оператора.
  • Модульные системы БпЛА – быстрое изменение полезной нагрузки и оперативная реконфигурация миссии.
  • Средства обнаружения – сенсоры и сенсорные комплексы.
  • БпЛА-платформы и полетные контроллеры, устойчивые к РЭБ.

Напомним, ранее нидерландская компания Tulip Tech представила результаты боевого применения новой батареи 4S1P 16Ah для разведывательных дронов. По данным украинских военных, в ряде конфигураций она вдвое увеличивает время полета дронов DJI Matrice 4T и Mavic 3T.

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