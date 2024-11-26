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Минобороны расследует поставки некачественных минометных мин в армию

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины третью неделю проводит расследование причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Использование этих партий боеприпасов временно приостановлено в Силах обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Министерство бездействует или игнорирует информацию от военных или СМИ", - говорится в заявлении.

Для обеспечения эффективности и безопасности, расследование ведется в закрытом режиме. Обнаруженные партии боеприпасов изъяты для исследований, а на замену им будут поставлены мины импортного производства.

Предварительное расследование межведомственной комиссии указывает на возможные причины дефектов, в частности из-за некачественных пороховых зарядов или нарушения условий хранения боеприпасов. В связи с этим Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело. По результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц.

Минобороны также сообщило, что совершенствует процесс контроля качества боеприпасов. В частности, усиливается мониторинг условий хранения и проверка на всех этапах: от производства до поставки на фронт.

Кроме того, межведомственная комиссия инспектирует минометные мины других калибров для проверки соблюдения стандартов производства и условий хранения.

Минобороны подчеркнуло, что выступает заказчиком боеприпасов, а их производством занимается Министерство стратегических отраслей промышленности.

Ранее СМИ сообщали, что украинским защитникам на фронт была поставлена партия некачественных мин производства "Укроборонпрома".

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