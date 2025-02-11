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САУ Caesar, Krab, Zuzana и не только. В Минобороны рассказали о работе коалиции артиллерии

Фото: артиллерия сменила правила ведения боевых действий на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В январе 2024 года страны Запада создали Коалицию артиллерии для помощи ВСУ с вооружением. Появление современных артиллерийских систем изменило ведение боевых действий вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По сообщению Минобороны, Украина значительно обновила свое артиллерийское вооружение. Помогли западные партнеры, которые передали установки собственного производства в рамках Коалиции артиллерии.

ВСУ уже частично перешли на использование установок со снарядами 155 мм калибра. Это приблизило войско к стандартам НАТО.

Реактивные системы залпового огня, как HIMARS, усилили дальнобойность украинской армии. Это изменило правила ведения войны на линии фронта.

Коалиция артиллерии

Коалиция артиллерии была создана в январе 2024 года в Париже под председательством Франции и США. Кроме них, в это объединение вошли еще 12 ведущих европейских государств.

За время работы коалиции украинская армия получила ряд западных артиллерийских установок:

  • М777, М102 - от США;
  • М109 - от Италии;
  • САУ Caesar - от Франции и Дании;
  • САУ Krab - от Польши;
  • САУ Zuzana - от Словакии;
  • САУ Archer - от Швеции;
  • САУ Dita - от Чехии;
  • PzH-2000 - от Германии.

Кроме того, Чехия начала "чешскую инициативу" по поставкам боеприпасов. В 2024 году в рамках этой инициативы в Украину поставлено более полутора миллионов снарядов крупного калибра.

Напомним, недавно стало известно, что США планируют организовать второй источник производства стволов для 155-мм гаубиц M777. Модель M777 - это буксируемая гаубица калибра 155 мм. Она состоит на вооружении ВСУ и пользуется огромным спросом. Активное использование украинской армией этой артиллерии и побудило Минобороны США к увеличению производства оружия.

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Вооруженные силы Украины