САУ Caesar, Krab, Zuzana и не только. В Минобороны рассказали о работе коалиции артиллерии

В январе 2024 года страны Запада создали Коалицию артиллерии для помощи ВСУ с вооружением. Появление современных артиллерийских систем изменило ведение боевых действий вдоль всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По сообщению Минобороны, Украина значительно обновила свое артиллерийское вооружение. Помогли западные партнеры, которые передали установки собственного производства в рамках Коалиции артиллерии.
ВСУ уже частично перешли на использование установок со снарядами 155 мм калибра. Это приблизило войско к стандартам НАТО.
Реактивные системы залпового огня, как HIMARS, усилили дальнобойность украинской армии. Это изменило правила ведения войны на линии фронта.
Коалиция артиллерии была создана в январе 2024 года в Париже под председательством Франции и США. Кроме них, в это объединение вошли еще 12 ведущих европейских государств.
За время работы коалиции украинская армия получила ряд западных артиллерийских установок:
Кроме того, Чехия начала "чешскую инициативу" по поставкам боеприпасов. В 2024 году в рамках этой инициативы в Украину поставлено более полутора миллионов снарядов крупного калибра.
Напомним, недавно стало известно, что США планируют организовать второй источник производства стволов для 155-мм гаубиц M777. Модель M777 - это буксируемая гаубица калибра 155 мм. Она состоит на вооружении ВСУ и пользуется огромным спросом. Активное использование украинской армией этой артиллерии и побудило Минобороны США к увеличению производства оружия.