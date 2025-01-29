Минобороны начало производство кодифицированных FPV-дронов

В ведомстве уточнили, что проект реализуется по трехстороннему соглашению с частным разработчиком, который предоставил лицензию на производство дронов.

Продукция будет направляться подразделениям Сил обороны Украины. После отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

"Благодаря интеграции государства в производственные цепочки мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке. Это позволит повысить качество готовой продукции за счет устойчивой конкуренции", - прокомментировал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Минобороны уже разработало дорожную карту для организации подобных производств с другими разработчиками беспилотников.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в прошлом году было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

В частности, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".