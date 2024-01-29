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Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК, замечены нарушения, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Украины проводит внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, в ходе которых выявлено множество нарушений.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно устранить все недостатки", - говорится в сообщении Умерова.

По его словам, проверки проводились в рамках шагов по очищению системы, это была важная и насыщенная неделя.

"Есть первые конкретные результаты. Благодарен СБУ, ГБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Продолжаем дальше, будут еще новости", - подчеркнул министр обороны.

Скандалы с ТЦК

Напомним, ранее во Львове якобы полиция жестко задержала мужчину в рамках мобилизации. Впрочем, оказалось, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому его доставили в полицию.

Перед тем сообщалось, что в Тернополе ТЦК начал служебную проверку из-за видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне ряда случаев, в которых могли быть нарушения полномочий сотрудников ТЦК, отметил, что они не имеют права проверять документы у граждан и силой задерживать военнообязанных мужчин прямо посреди улицы.

В конце декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо также заявил, что украинцам необходимо обращаться в полицию в случае нарушения прав со стороны представителей ТЦК. Офицер призвал при этом не забывать, что защита страны - это обязанность каждого гражданина.

 

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Министерство обороны УкраиныТЦКРустем Умеров