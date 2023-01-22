Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии

"Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - заявили в ведомстве.

Там рассказали, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к главе Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ДБР.

"Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, по этим материалам, которые вызвали широкий резонанс, уже проводится служебная проверка.

"Касательно процесса и результатов закупок услуг питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", - отметили в ведомстве.

Более подробную информацию об этом в Минобороны обещают обнародовать по итогам соответствующего заседания Комитета, ориентировочно, это может произойти уже в понедельник.

Что произошло

Напомним, вчера в СМИ массово распространилась информация о том, что в Министерстве обороны Украины якобы закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах столицы.

По данным журналистов, они якобы получили в распоряжение копию соглашения Минобороны о закупке продуктов более чем на 13 миллиардов гривен.

При этом замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марианна Безугла заявила о том, что руководство Минобороны вызвали в Верховную раду.

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