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В Минобороны объяснили важность получения от Германии ракет Taurus

Фото: в Минобороны объяснили важность получения от Германии ракет Taurus (mbda-deutschland.de)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus не помогут радикально изменить ситуацию на поле боя. В то же время, они расширят возможности наших воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью Tagesspiegel.

"Несмотря на отрицательный результат голосования в Бундестаге я надеюсь, что мы получим всю необходимую поддержку - включая Taurus", - рассказал Гаврилюк. 

По словам заместителя министра обороны, ракеты стали бы весомым дополнением к вооружению, которое было предоставлено в рамках "коалиции ПВО" для Украины. 

"Эти ракеты способны поражать недоступные места расположения самолетов противника, ракетные комплексы и склады боеприпасов. Также у них большая дальность, чем у других ракет, которые мы уже получили, и они устойчивы к воздействиям средств радиоэлектронной борьбы", - добавил замминистра. 

Он отметил, что Taurus не дадут решающего эффекта в переломе ситуации на поле боя, впрочем, расширили бы возможности военных. 

"Taurus помогли бы нашим военным на поле боя, и помогли бы Воздушным силам защищать гражданскую инфраструктуру. Но о переломе в войне говорить пока рано", - пояснил Гаврилюк.

Taurus для Украины

Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров еще в прошлом году. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой идеи. Он переживает, что с помощью подобного вооружения Украина может наносить ракетные удары по территории России.

16 января Христианско-демократический союз принял решение вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине, но проект не был поддержан.

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