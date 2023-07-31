Минобороны полностью выполнило запрос Генштаба по дронам для ВСУ, - Маляр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в интервью телеканалу "Мы - Украина" .

"Военные, полностью все заказы, которые переданы нам от Генерального штаба, Министерством обороны выполнены, и все контракты заключены, и все это работает на фронте", - сказала Маляр.

Она отметила, что по закону ведомство имеет право закупать исключительно то, что заказывает Генштаб.

По словам заместителя министра, "абсолютное" большинство этих беспилотников сделано украинскими производителями.

"Это разные производители, это не один, это разных типов беспилотники", - добавила она.

Маляр отметила, что в Украине есть "технологический прорыв" за время войны и Минобороны создало "очень благоприятные" условия для того, чтобы производитель прошел все разрешения и испытания.

"Мы максимально настолько сократили, что даже для стандартов НАТО это еще более сокращенные сроки. И сегодня круглые сутки эта система работает", - рассказала замминистра.

Относительно дронов невоенного назначения Маляр отметила, что потребность в них на фронте "полностью высчитана" и Минобороны точно знает, сколько их нужно в месяц.

По ее словам, министерство не может закупать товар такого типа, потому этим занимаются другие гражданские ведомства. Для этого приняты решения Кабмином и Верховной Радой и выделены средства.

Среди таких дронов "очень высокий" процент потерь, поэтому необходимо их постоянное пополнение в большом количестве. Маляр подчеркнула, что на сегодняшний день государство делает "максимально все, что может" относительно дронов невоенного типа.

Также она поблагодарила граждан за помощь в обеспечении Сил обороны гражданскими дронами.

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, потому, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.