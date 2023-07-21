Минобороны об угрозе топить российские корабли: если не верят - пусть ждут

Украина имеет возможности, чтобы атаковать российские суда, которые идут через Черное море в направлении морских портов Российской Федерации и оккупированных украинских портов.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства в Telegram .

Гаврилов прокомментировал заявление оборонного ведомства, о том, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов российской федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

"Есть ли у нас на это способности? По сравнению с тем как начиналась война - такие возможности есть. И они будут еще больше. И эти возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорил: "Загнать весь этот Черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что возможности Украины не ограничиваются только системами типа "Нептун", ведь на вооружении украинской армии есть еще и другие системы.

Гаврилов подчеркнул, что сейчас Украина стала намного сильнее в этом вопросе по сравнению с прошлым годом. По его словам, чем дольше война будет затягиваться, тем меньше будет шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе.

"Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается - пусть ждут", - подытожил замминистра.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, 17 июля Россия объявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом Кремль и так несколько месяцев не обеспечивал стабильную работу "зернового коридора". Он блокировал проверки кораблей и обстреливал зерновые терминалы одесских портов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновое соглашение" в трехстороннем формате.

Вместе с тем Минобороны РФ пригрозило, что любые корабли, следующие к черноморским портам, будут считаться вовлеченными в войну. В то же время Украина пообещала ответить тем же.

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