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Минобороны планирует новые функции в приложении "Армия+": о чем идет речь

Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины планирует внедрить дополнительные функции в приложение "Армия+". Речь идет об электронном удостоверении военного и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

По состоянию на вчерашний день, 11 августа, в "Армия+" авторизовались уже 52 тысячи военнослужащих. В частности использование приложения было успешно внедрено 51 военной частью. 

"Рапорты проходят весь процесс и уже сейчас обрабатываются системами электронного документооборота. И мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который в разы упростит их жизнь", - рассказала Черногоренко. 

В частности Министерство обороны, как и упоминалось выше, планирует дополнительные функции для приложения: 

  • курс обучения; 
  • удостоверение военного. 

"Мы гибко реагируем на отзывы наших пользователей. Исправляем технические моменты, касающиеся именно учета наших военных, который осуществляет территориальный центр комплектования", - добавила она. 

"Армия+"

8 августа в Украине официально запустили для украинских военнослужащих "Армия+", который позволяет оформлять рапорты в режиме "онлайн" и не только. Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.

Более подробно об "Армии+" - в материале РБК-Украина.

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