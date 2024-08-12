Минобороны планирует новые функции в приложении "Армия+": о чем идет речь

По состоянию на вчерашний день, 11 августа, в "Армия+" авторизовались уже 52 тысячи военнослужащих. В частности использование приложения было успешно внедрено 51 военной частью.

"Рапорты проходят весь процесс и уже сейчас обрабатываются системами электронного документооборота. И мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который в разы упростит их жизнь", - рассказала Черногоренко.

В частности Министерство обороны, как и упоминалось выше, планирует дополнительные функции для приложения:

курс обучения;

удостоверение военного.

"Мы гибко реагируем на отзывы наших пользователей. Исправляем технические моменты, касающиеся именно учета наших военных, который осуществляет территориальный центр комплектования", - добавила она.

"Армия+"

8 августа в Украине официально запустили для украинских военнослужащих "Армия+", который позволяет оформлять рапорты в режиме "онлайн" и не только. Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.

Более подробно об "Армии+" - в материале РБК-Украина.