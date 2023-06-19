В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток

"В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км", - сообщила она.

По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.

"За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора", - сообщила замминистра.

Также силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое, сообщила Маляр.

Ситуация на востоке

Маляр рассказала, что на востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении, перекинул туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.

"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои - произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках", - рассказала она.

По ее словам, враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. "Ни одного метра земли в этих направлениях мы не потеряли благодаря профессиональности и мужеству наших бойцов", - отметила замминистра.

Она также сообщила, что за прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5800 обстрелов и использовал 277 тысяч боеприпасов.

Ситуация вокруг Пятихаток

В воскресенье 18 июня россияне сначала заявили о потере населенного пункта Пятихатки на Запорожском направлении, но затем это опровергли. Как отметил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, такие действия могут свидетельствовать о том, что россияне в панике.

(deepstatemap.live)

В начале июня ВСУ начали наступление по нескольким направлениям. Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта читайте в материале РБК-Украина.