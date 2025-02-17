Минобороны получило "зеленый свет" на запуск программы поддержки военных и их семей

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ №59 о запуске служб сопровождения военных и их семей. Они будут функционировать в структуре Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В ВСУ эти функции будут выполнять подразделения гражданско-военного сотрудничества.
Службы сопровождения будут предоставлять военнослужащим и их семьям консультации и помощь по правовым, социальным, медицинским и бытовым вопросам. Это будет включать юридические консультации, организацию медицинской реабилитации, социальную поддержку и психологическую помощь.
"Наши защитники должны знать, что они и их семьи не останутся один на один в сложный момент. Мы создаем систему поддержки, которая будет помогать в любых ситуациях - составить заявление, решить вопрос с получением выплат, проконсультировать о возможности прохождения реабилитации после ранения", - заявил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
В ведомстве сообщили, что перед запуском служб проведено обучение первых групп специалистов. Они получили подготовку по оказанию правовой и психологической помощи, организации медицинского сопровождения раненых, социальной поддержки военных и их семей, а также взаимодействия с семьями погибших, пропавших без вести и пленных.
В целом службы сопровождения будут охватывать около двадцати направлений поддержки, что будет способствовать усилению социальной защиты военнослужащих и их семей.
Ранее сообщалось, что в Украине реализуется экспериментальный проект поддержки военнослужащих, ветеранов, бывших военнопленных и их семей. Инициатива охватила 35 воинских частей и направлена на оказание комплексной помощи защитникам Украины.
В рамках проекта военные и их семьи получают социальную защиту, медицинскую и правовую поддержку, психосоциальную помощь, консультации по укреплению семейных отношений, а также мероприятия по профилактике зависимостей и девиантного поведения. Отдельное внимание уделяется реагированию на случаи домашнего насилия.
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