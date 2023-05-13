Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд евро

"Этим ценным вкладом срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно настроена относительно своей поддержки", - заявил Писториус.

Он добавил, что "

Стоит отметить, что анонсированный пакет военной помощи от Германии является самым большим с начала полномасштабной войны.

Германия отмечает, что передаст БМП Marder, танки Leopard 1, гаубицы, дополнительные системы ПВО Iris-T и ракеты к ним, бронированные машины.

Более подробно о новом пакете помощи и какое оружие получит Украина - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.