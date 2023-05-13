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Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд евро

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Германии подтвердило выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Этим ценным вкладом срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно настроена относительно своей поддержки", - заявил Писториус.

Он добавил, что "

Стоит отметить, что анонсированный пакет военной помощи от Германии является самым большим с начала полномасштабной войны.

Германия отмечает, что передаст БМП Marder, танки Leopard 1, гаубицы, дополнительные системы ПВО Iris-T и ракеты к ним, бронированные машины.

Более подробно о новом пакете помощи и какое оружие получит Украина - читайте в материале РБК-Украина.

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