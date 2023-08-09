В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1
В Министерстве обороны Германии подтвердили передачу дополнительных Leopard-1. Речь идет о 25 танках и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Что этому предшествовало?
Вчера, 8 августа, появилась информация о "неназванной компании", закупившей 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, принадлежащей Фредди Верслуйсу. Последний приобрел их около 10 лет назад, когда правительство Бельгии производило оптимизацию расходов в Вооруженных силах.
Позже стало известно, что покупателем оказался концерн Rheinmetall. Именно он приобрел 50 танков Leopard 1, часть из которых планирует передать Украине.
Что говорят в Минобороны Германии?
Сегодня информацию о покупке танков для Украины подтвердили в немецком Минобороны, но уточнили, что речь идет о:
- 25 танках Leopard-1;
- пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах;
- двух обучающих танках.
Более подробно о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.
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