В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1

В Министерстве обороны Германии подтвердили передачу дополнительных Leopard-1. Речь идет о 25 танках и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Что этому предшествовало?

Вчера, 8 августа, появилась информация о "неназванной компании", закупившей 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, принадлежащей Фредди Верслуйсу. Последний приобрел их около 10 лет назад, когда правительство Бельгии производило оптимизацию расходов в Вооруженных силах.

Позже стало известно, что покупателем оказался концерн Rheinmetall. Именно он приобрел 50 танков Leopard 1, часть из которых планирует передать Украине.

Что говорят в Минобороны Германии?

Сегодня информацию о покупке танков для Украины подтвердили в немецком Минобороны, но уточнили, что речь идет о:

25 танках Leopard-1;

пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах;

двух обучающих танках.

Более подробно о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.