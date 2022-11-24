Минобороны назвало самое сложное направление на фронте за последнюю неделю

"Самая сложная ситуация на прошлой неделе и сейчас сохраняются на Донецком направлении. Российские захватчики ведут там наступательные действия. Наши воины мужественно держат оборону, отбивают десятки российских атак, а иногда за день ВСУ их отражали более 100", - отметила Маляр.

По ее словам, после отвода группировки войск с оккупированных территорий Херсонской области на правом берегу Днепра враг готовится к обороне вдоль всей линии столкновения.

"На Херсонщине путинская армия укрепляет новые рубежи обороны и производит обстрелы населенных пунктов и наших позиций на правобережье Днепра", - добавила Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска после бегства из Херсона могут ужесточить штурмы на Донецком направлении.

Тем временем британская разведка предполагает, что РФ планирует укрепить свои силы на Донбассе десантниками из-под Херсона.

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