Минобороны нагрянуло с проверкой на продуктовые склады для ВСУ: выяснилась интересная деталь

"Заместитель министра обороны полковник Виталий Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей внепланово проверили склады некоторых воинских частей на востоке страны", - говорится в сообщении.

Причина проверок

Причиной стали жалобы военных на качество питания. В ходе проверки оказалось, что продукты были поставлены несвоевременно, а их качество не соответствует нормам.

"Мы реагируем на жалобы военных, поэтому приехали с незапланированным "визитом" в части. Все фиксируем. Оказалось, из-за несвоевременного снабжения компанией-победителем продуктов питания в определенных областях запасы продуктов недостаточны", - сказал Половенко.

Интересная деталь

Сейчас в Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. Известно, что компания-поставщик стала победителем в 10 лотах на питание и сейчас обеспечить поставкой продуктов по всем им оказался сложным вопросом.

"Этот вопрос на жестком контроле. Компания победила в 10 лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками", - добавил заместитель Министра обороны.

Могут заменить поставщика

Согласно условиям договора, Министерство обороны может в таком случае заменить поставщика.

"То есть части, где компания не успевает со снабжением, мы выводим из договора и переподчиним к компаниям-победителям в прилегающих областях. Продукты должны быть качественными, а их снабжение - непрерывным", - подытожил Виталий Половенко.

По всем зафиксированным нарушениям будут составлены соответствующие акты. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компании, несвоевременно поставившей продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания, компания также должна возместить средства.

Проверки в ВСУ

19 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова вместе с представителями Командования медицинских сил ВСУ и командой "Leleka Foundation/БФ Аист Украины" провели проверку состава медицинского имущества. В частности, оценили состояние и наличие аптечек.

Напомним, в начале прошлого года СМИ обнародовали расследование, в котором говорилось, что Министерство обороны якобы закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше по сравнению с ценами в магазинах Киева. СМИ, которое опубликовало соответствующее расследование, утверждало, что якобы располагает копией соответствующего соглашения на закупку продовольствия на 13 млрд гривен. Подробнее - в материале РБК-Украина.