RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Минобороны Молдовы заявило о попадании трех ракет и двух дронов на территории страны

14:05 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: осколки ракеты после падения (Getty Images)

В ходе массированной атаки России по Украине утром 3 октября на территории страны взорвались пять воздушных целей. По результатам анализа данных их идентифицировали как три ракеты и два дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы.

"В связи с массовыми атаками Российской Федерации на Украину сегодня утром Служба воздушных операций Национальной армии сообщает, что по результатам анализа данных о пролете над национальным воздушным пространством, кроме пяти летательных аппаратов - трех взорвавшихся на земле ракет и двух дронов был обнаружен еще один несанкционированный полет", - говорится в сообщении.

Этот объект вошел в воздушное пространство Молдовы в 08:04 со стороны города Удобное Одесской области Украины. Он двигался в направлении Паланки.

Уже в 08:05 объект покинул воздушное пространство Молдовы и направился в сторону Беляевки Одесской области. Таким образом, его нахождение над территорией страны длилось около одной минуты.

Напомним, что утром 3 октябряобломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы.

В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.

В одном из случаев взрыв повредил окна здания, а после падения дрона загорелась сухая трава.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МолдоваРоссийская ФедерацияУкраинаДрониРакеты