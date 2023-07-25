ua ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны Литвы отреагировали на слова Путина о военной угрозе Украине

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 04:42
В Минобороны Литвы отреагировали на слова Путина о военной угрозе Украине Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (facebook.com/arvydas_anusauskas)
Автор: Константин Широкун

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что совместная литовско-польско-украинская военная бригада намерена оккупировать западную часть Украины просто смешны. Такие заявления - это не что иное, как дезинформация.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В 2014 году Литва, Польша и Украина создали совместное военное подразделение - Бригаду Великого гетмана Константина Острожского, которая призвана укрепить стратегическое партнерство стран и помочь Украине реформироваться в соответствии с принципами НАТО.

"В настоящее время в штабе служат пять литовских офицеров. Пять человек оккупируют какие-то территории? Выглядит смешно. Давайте поймем, что дезинформация – это часть информационной войны", - заявил министр обороны Литвы.

По его словам, это месседж для внутренней аудитории России.

Заявления россиян о "захвате западных регионов Украины"

Отметим, что на прошлой неделе глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у "польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путем размещения там своих войск, в связи с чем планируется существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады".

Путин, в свою очередь, заявил, что речь идет "о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины".

"Перспектива очевидна: если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся, причем останутся навсегда", – сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва
NEWS
ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW
ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году