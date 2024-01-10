По данным Минобороны, покупателем в сделке с недвижимостью могла бы стать компания, которая частично принадлежит России. Отмечается, что продажа имущества могла бы осложнить национальную безопасность и усложнить организацию национальной обороны.

Минобороны объясняет два негативных решения по сделкам с недвижимостью тем, что заявитель не предоставил ведомству необходимой информации в процессе получения разрешения.

Во время сделок с недвижимостью в Соткамо недвижимость продавалась дважды между различными компаниями одного и того же владельца. Компании, о которых идет речь, принадлежат фонду, зарегистрированному в Великобритании, вторым ответственным лицом которого является лицо из стран, не входящих в ЕС.

Финляндия и ее отношения с Россией

Недавно российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждал, что РФ направит на финскую границу войска.

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного газа в страну со следующего года. Хельсинки не планируют ждать, пока он подвергнется соответствующим санкциям со стороны Европейского союза.

Также Уездный суд Северной Карелии начал рассматривать дело, согласно которому мужчина пытался вывезти в Россию попадающие под санкции товары.