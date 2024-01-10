RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны Финляндии запретило продавать россиянам недвижимость на востоке страны

Архивное фото: министр обороны Антти Хакканен (facebook com kokoomus)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Финляндии не одобрили три сделки с недвижимостью в восточной части страны. Два решения касаются объекта недвижимости в Соткамо, и одно в Иломантси.

Об этом заявил Министерство обороны Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

По данным Минобороны, покупателем в сделке с недвижимостью могла бы стать компания, которая частично принадлежит России. Отмечается, что продажа имущества могла бы осложнить национальную безопасность и усложнить организацию национальной обороны.

Минобороны объясняет два негативных решения по сделкам с недвижимостью тем, что заявитель не предоставил ведомству необходимой информации в процессе получения разрешения.

Во время сделок с недвижимостью в Соткамо недвижимость продавалась дважды между различными компаниями одного и того же владельца. Компании, о которых идет речь, принадлежат фонду, зарегистрированному в Великобритании, вторым ответственным лицом которого является лицо из стран, не входящих в ЕС.

Финляндия и ее отношения с Россией

Недавно российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждал, что РФ направит на финскую границу войска.

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного газа в страну со следующего года. Хельсинки не планируют ждать, пока он подвергнется соответствующим санкциям со стороны Европейского союза.

Также Уездный суд Северной Карелии начал рассматривать дело, согласно которому мужчина пытался вывезти в Россию попадающие под санкции товары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия