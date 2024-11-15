Минобороны допустило к эксплуатации ВСУ бронеавтомобиль "Зубр"

Бронированный автомобиль оборудован усовершенствованной независимой подвеской, что обеспечивает высокий уровень проходимости и позволяет уверенно двигаться даже на сложных участках местности с приличной скоростью.

"Неглубокие водные препятствия - также не является проблемой для преодоления на этом бронеавтомобиле", - пишет Минобороны.

Фото: бронеавтомобиль "Зубр" (mod.gov.ua)

Бронированная конструкция автомобиля "Зубр" обеспечивает надежную защиту военных от огня из стрелкового оружия и снижает риск травмирования водителя и пассажиров в случае взрыва на мине или фугасе, заложенном врагом.

Инженерные особенности этой техники позволяют адаптировать ее для различных задач: на бронеавтомобиль можно устанавливать дополнительные системы вооружения, использовать для перевозки личного состава или осуществлять эвакуацию раненых с поля боя.