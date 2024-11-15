Минобороны допустило к эксплуатации ВСУ бронеавтомобиль "Зубр"

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины (ВСУ) бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Он отличается мобильностью и маневренностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Бронированный автомобиль оборудован усовершенствованной независимой подвеской, что обеспечивает высокий уровень проходимости и позволяет уверенно двигаться даже на сложных участках местности с приличной скоростью.
"Неглубокие водные препятствия - также не является проблемой для преодоления на этом бронеавтомобиле", - пишет Минобороны.
Фото: бронеавтомобиль "Зубр" (mod.gov.ua)
Бронированная конструкция автомобиля "Зубр" обеспечивает надежную защиту военных от огня из стрелкового оружия и снижает риск травмирования водителя и пассажиров в случае взрыва на мине или фугасе, заложенном врагом.
Инженерные особенности этой техники позволяют адаптировать ее для различных задач: на бронеавтомобиль можно устанавливать дополнительные системы вооружения, использовать для перевозки личного состава или осуществлять эвакуацию раненых с поля боя.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка за текущий год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.
Как отмечали в правительстве, Украина за год способна произвести более 3 млн дронов разных типов.
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