RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Минобороны допустило к эксплуатации отечественный авиакомплекс Poseidon

Фото: комплекс Poseidon (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Украины официально кодифицировало беспилотный авиационный комплекс Poseidon. Этот украинский дрон теперь разрешено использовать в подразделениях Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в Минобороны, эти летательные аппараты имеют электродвигатели и современную навигационную систему.

Уникальным является то, что он может выполнять задачи при температуре от -20 градусов до +45 градусов и во время сильного ветра. А заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

"Рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в прошлом году было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

В частности, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

Также Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, которая выполняет широкий спектр задач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине