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В Австралии объяснили, почему утилизируют вертолеты Taipan, которые просила Украина

Иллюстративное фото: вертолет Taipan (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Австралии будут утилизированы 45 вертолетов Taipan, несмотря на то, что их просила в свое использование Украина. Запрос на их передачу Украине был подан в декабре 2023 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр оборонной промышленности Пэт Конрой, пишет Breaking Defense.

По его словам, Украина якобы направила запрос о передаче ей вертолетов Taipan слишком поздно, уже после принятого решения об утилизации. Конрой рассказал, что решение об утилизации Taipan было принято еще в сентябре 2023 года, тогда как запрос от Украины был в декабре.

Следует отметить, что решение об утилизации было принято после того, как во время учений в Квинсленде погибли четыре австралийских военнослужащих. Военные планируют заменить Taipan американскими вертолетами Black Hawk.

Утилизация Taipan обошлась бы Австралии около 1 миллиарда евро.

"Украина запросила MRH-90 в декабре, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией самолета", - заявил министр.

В то же время, некоторые законодатели в Австралии поддерживают идею передачи Taipan Украине.

NH90 Taipan

Двухмоторный многоцелевой военный вертолет среднего размера. NH90 является первым серийным вертолетом, полностью оснащенным электронным управлением управлением полетом. Существует два основных варианта: тактический транспортный вертолет (TTH) для использования в армии и военно-морской фрегат-вертолет НАТО (NFH).

Ранее в СМИ появилась информация, что Австралия решила разобрать и утилизировать отставные вертолеты Taipan, вместо того чтобы отправить их в Украину. Однако

Украина подала официальный запрос на поставку вертолетов 19 декабря 2023 года, несмотря на то, что у самолета есть документально подтвержденные проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

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