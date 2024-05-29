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"Миннесота" впервые одолела "Даллас" в финальной серии Западной конференции НБА: видео

Даллас, Среда 29 мая 2024 10:26
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"Миннесота" впервые одолела "Даллас" в финальной серии Западной конференции НБА: видео Фото: Мгновение счастья для Энтони Эдвардса (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

"Миннесота Тимбервулвз" одержала победу над "Даллас Маверикс" в финале Запада Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Миннесота" – 100:105 (20:27, 29:22, 24:29, 27:27); серия – 3:1

"Тимбервулвз" завладели инициативой фактически с первых минут. На протяжении стартовой четверти гости пытались создать гандикап, чтобы в дальнейшем чувствовать себя спокойнее. В конце концов "Миннесоте" удалось оторваться на 7 пунктов.

Правда, к перерыву "Маверикс" сумели сократить отставание до минимума. "Даллас" отыграл 5 очков, но на такое же количество пунктов отстал по итогам третьей 12-минутки. Впрочем, финальная четверть обернулась качелями.

В дебюте и в середине отрезка "Маверикс" выравнивали положение (78:78, 86:86). Однако обе попытки хозяев устроить спурт оказались неудачными. "Тимбервулвз" лучше провели концовку и размочили счет в финальной серии (1:3).

Самым результативным на паркете стал лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс. Он набрал 29 очков, сделал 10 подборов и отдал 9 передач. "Даллас" не спас даже трипл-дабл Луки Дончича – 28+15+10. Следующий матч сыграют в Миннеаполисе в ночь на пятницу, 31 мая.

К слову, накануне "Бостон" закрыл серию Востока ассоциации четвертой победой над "Индианой".

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