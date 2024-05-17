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"Миннесота" неожиданно сокрушила "Денвер" и перевела серию НБА в седьмой матч: видео

Фото: "Тимбервулвз" остановили Джамала Мюррея и других (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

"Миннесота Тимбервулвз" сенсационно легко обыграла "Денвер Наггетс" и сравняла счет в полуфинальной серии до четырех побед на Западе Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Миннесота" – "Денвер" – 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9); серия – 3:3

 

 

После ровного старта встречи (9:9) "Тимбервулвз" полетели спасать серию. Хозяева выдали фантастический отрезок к концу первой четверти (22:5) и отправили "Наггетс" в состояние грогги. Впрочем, "Денвер" смог поконкурировать с "Миннесотой" во второй 12-минутке.

Однако, 19-очковое преимущество "Тимбервулвз" по итогам первой половины сказалось. "Наггетс" отстали еще на 6 пунктов после третьей четверти. В финальной же "Денвер" вообще сдался, набрав скудные 9 очков за весь игровой отрезок. Финальный отрыв "Миннесоты" составил 45 (!) пунктов, хотя на пике гандикап составлял и целых 50...

Самым результативным на паркете стал лидер "Тимбервулвз" Энтони Эдвардс. Защитник набрал 27 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи за почти 34 минуты в игре. В рядах "Наггетс" лучшим скорером стал Никола Йокич (22 пункта).

Итак, после трех поражений подряд "Миннесота" вернулась на победный путь. Серия переходит в решающий, седьмой матч. Поединок состоится в воскресенье, 19 мая, вечером.

К слову, накануне "Бостон" стал первым финалистом Восточной конференции НБА.

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