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Переменная облачность и жара до +33 на юге: прогноз погоды на завтра

Фото: прогноз погоды на 16 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине завтра, 16 июля, погода ожидается без осадков. На юге возможна жара до +33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

"Переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18, на юге до 21. Днем 24-29, в западных, южных и Винницкой областях 28-33", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +30 до +32 днем;
  • на севере будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +26 до +28 днем;
  • на юге будет колебаться от +15 до +20 ночью и от +28 до +30 днем;
  • на востоке будет колебаться от +14 до +19 ночью и от +24 до +28 днем.

Фото: прогноз погоды на 16 июля (facebook.com/UkrHMC)

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Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +13 до +18, а днем - от +24 до +29 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Европе бушует аномальная жара, которую уже прозвали Цербер. Агентство рассказывало, может ли непогода прийти в Украину.

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