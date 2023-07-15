Переменная облачность и жара до +33 на юге: прогноз погоды на завтра

В Украине завтра, 16 июля, погода ожидается без осадков. На юге возможна жара до +33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +13 до +18, а днем - от +24 до +29 градусов.

"Переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18, на юге до 21. Днем 24-29, в западных, южных и Винницкой областях 28-33", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Европе бушует аномальная жара, которую уже прозвали Цербер. Агентство рассказывало, может ли непогода прийти в Украину.

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