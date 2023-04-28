В Минкульте размышляют над регулированием работы Telegram

"Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, тогда как все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и тому подобное. Поэтому телеграмм - это вопрос, который требует реально экспертного обсуждения", - рассказал Ткаченко.

Как отметил министр, мессенджер способен быстро доносить информацию, в том числе и к населению, которое находится на временно оккупированных территориях. В то же время он содержит большое количество российской активности.

"Кроме того, у Telegram нет обратной связи. Какой она не была бы у Facebook или Google, но она есть, мы по крайней мере знаем, к кому обращаться. К кому обращаться в Telegram, это вопрос непростой", - добавил он.

Отвечая на вопрос, планируют ли в Украине вводить государственный контроль в отношении Telegram или запрет, министр отметил, что скорее речь идет именно о регулировании.

"Потому что Telegram-каналы собирают средства, и мы не знаем платят ли они налоги - это первый вопрос. Второй вопрос - это опять же с точки зрения прозрачности, собственности, сотрудничества с обществом, и понимание того, каким образом это взаимодействие происходит", - пояснил Ткаченко.

Он отметил, что вопрос регулирования пока находится только на стадии "давайте поговорим", однако пришло время все же включить экспортную оценку того, каким именно образом должно происходить взаимодействие между страной и мессенджером.

В частности Ткаченко пожаловался на игнорирование диалога с министерством представителями соцсети.

"Им это не нужно, потому что они находятся полностью вне зоны регулирования. Им это не интересно, они существуют в своем пузыре. Пользуясь случаем приглашаем их к диалогу", - добавил министр.

Отвечая на вопрос, существует ли связь между Telegram и российскими спецслужбами, Ткаченко ответил, что "убедиться в том, что там есть ФСБ-шные следы, или еще чьи-то, достаточно непросто. Но тот факт, что коммуникации с Telegram нет, вызывает много вопросов и сомнений".