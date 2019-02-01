У Мінкульті анонсували реєстрацію релігійних громад за принципом "єдиного вікна"

У міністерстві сподіваються, що система почне діяти за 2-3 тижні

В Министерстве культуры сообщили, что механизм "единого окна" для упрощения процедуры регистрации религиозных организаций заработает в ближайшее время. Об этом заявил директор Департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрей Юраш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул, что теперь не должно быть жалоб на то, что украинское государство не выполнило свои обязательства по созданию прозрачной, четкой и исчерпывающей системы регистрации.

"Мы постоянно слышали просьбы от религиозных организаций, и они эту просьбу передавали в международные организации, чтобы в Украине была введена унифицированная, универсальная система регистрации. Теперь законодательство унифицирует процедуру регистрации, законодательство четко это описывает", - сказал Юраш.

Представитель министерства отметил, что религиозные организации годами добивались упрощения процедуры.

"С 2004 года регистрация в Украине религиозных организаций проходила в два этапа, сначала регистрация устава, затем внесение в реестр на основе уже зарегистрированного устава. Для религиозных организаций требовались дополнительные усилия и дополнительные средства", - подчеркнул он.

Юраш объяснил, что отныне государство полностью берет на себя ответственность за однократное и быстрое прохождение этой процедуры.

По словам представителя Минкульта, сейчас Министерство юстиции совместно работает с областными государственными администрациями для упрощения этой процедуры.

"Министерство юстиции сейчас разрабатывает схему несколько упрощенного предоставления прав государственному регистратору со стороны областных государственных администраций, которые занимаются вопросом религии. Поэтому я думаю, что это две-три недели максимум, чтобы начала действовать эта система", - проинформировал Юраш.

Напомним, по состоянию на 31 января в Православную церковь Украины перешли 120 общин УПЦ МП.

Как писало РБК-Украина, 31 января 2019 вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в ПЦУ.

Добавим, Киевская митрополия Православная церковь Украины официально 30 января была зарегистрирована как религиозная организация и юридическое лицо.