Мінкульт назвав суму, яка потрібна для відновлення костелу Святого Миколая

"За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення знадобиться від 75 млн грн. До суми, які збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава. Тобто йдеться про унікальний кейс державно-приватного партнерства", - відзначає Ткаченко.

За словами голови Мінкультури, реставрація костелу поділяється на три етапи:

ліквідація термінових наслідків пожежі;

розробка органу;

реставраційні роботи фасаду.

В першу чергу необхідно дочекатися висновки ДСНС та експертизу, аби вирішити з чого почати реставрацію будівлі.

Як відзначив Ткаченко, станом на сьогодні на рахунок вже надійшло 5 млн 840 тисяч гривень, а сума зборів змінюється щогодини. Також близько 20 млн гривень обіцяють виділити бізнеси України.