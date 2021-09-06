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Мінкульт назвав суму, яка потрібна для відновлення костелу Святого Миколая

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство культури та інформаційної політики України назвало суму, яка знадобиться на відновлення костелу Святого Миколая. За попередньою оцінкою, вона перевищує 75 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Олександра Ткаченка.

"За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення знадобиться від 75 млн грн. До суми, які збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава. Тобто йдеться про унікальний кейс державно-приватного партнерства", - відзначає Ткаченко.

За словами голови Мінкультури, реставрація костелу поділяється на три етапи:

  • ліквідація термінових наслідків пожежі;
  • розробка органу;
  • реставраційні роботи фасаду.

В першу чергу необхідно дочекатися висновки ДСНС та експертизу, аби вирішити з чого почати реставрацію будівлі.

Як відзначив Ткаченко, станом на сьогодні на рахунок вже надійшло 5 млн 840 тисяч гривень, а сума зборів змінюється щогодини. Також близько 20 млн гривень обіцяють виділити бізнеси України.

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