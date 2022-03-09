Мінкульт почав збір свідчень злочинів РФ проти культурної спадщини

Міністерство культури та його очільник Олександр Ткаченко закликали українців збирати свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства .

Мінкульт створив ресурс для належного документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, скоєних армією РФ. Матеріали планують використати як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів в Гаазі.

Українців просять надсилати відео- та фотоматеріали, а також будь-яку іншу інформацію в спеціальній формі на culturecrimes.mkip.gov.ua . Прикладами воєнних злочинів є: