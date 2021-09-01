RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного

Автор: Наталія Гурковська

У Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) відсутні правові підстави ініціювати питання щодо надання Одеському художньому музею статусу національного.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідь МКІП на відповідне звернення голови ОДА Сергія Гриневецького, що опинилось в розпорядженні LB.

У своєму висновку, МКІП посилається на постанову Кабміну “Про ефективне використання державних коштів”, яка забороняє ініціювати питання про надання закладам статусу національного, академічного, дослідницького.

Ця заборона не стосується ряду закладів, перелічених у постанові (як, зокрема, Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності, Музей історії міста Києва, Музей космонавтики ім. Корольова), але Одеський художній музей не входить до цього переліку.

Нагадаємо, колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури.

Якщо установі нададуть національний статус, вона може перейти з обласного бюджету на державний, відповідно, її фінансування може збільшитись.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса