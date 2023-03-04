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Минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов

Фото: минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Украине может быть усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики Украины.

В целях предотвращения нарушений правил пересечения государственной границы, МКИП вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда мужчин артистов.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение Правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста", - сообщили в министерстве.

Отметим, что инициатива от Минкульта была выдвинута на фоне конфликта со стендап комиком Андреем Щегелем. Ранее стало известно, что деятель культуры убежал из Украины в Турцию, отметив, что "устал от войны". Для пересечения границы он воспользовался разрешением на выезд от Минкульта.

"МКИП способствует выездам разных художников, создателей, художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется", - заявили в Минкульте.

Кроме того, в министерстве сообщили, что ситуация с нарушением предоставленного Щегелю права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации будет взята под контроль правоохранителей.

"Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", - подчеркнул Минкульт.

Напомним, известный украинский комик сбежал в Турцию и ошеломил позицию по поводу войны.

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Министерство культурыТурция