Минивэн Peugeot Expert получил спортивную версию: цены и характеристики

Выделяться на дороге Peugeot Expert Sport точно будет. В этом заслуга агрессивного боди-кита от родственного Vauxhall Vivaro GS и графики на боковинах в стиле лемановского болида 9X8. Цвет наклеек и спойлера называется Kryptonite - это фирменный оттенок спортивного подразделения Peugeot Sport. Авто также получило 18-дюймовые колеса с шинами Nankang, спортивно оформленный салон и богатый список оборудования.

Сиденья Expert Sport обиты искусственной кожей - она не выцветает и отличается высокой прочностью. Центральные части обтянуты перфорированными материалами, а декоративная строчка сделана нитями цвета Kryptonite. Стандартно новинка оборудована двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой, боковыми подушками безопасности и камерой заднего вида Visiopark 180.

Вариантов окраски кузова два: Ice White или Titanium Grey. На выбор есть дизельные версии с двигателем 2.0 BlueHDi мощностью 180 лошадиных сил и электрические, оснащенные 136-сильным мотором и батареей емкостью 75 кВт*ч. Запас хода - до 336 километров. Цены на Peugeot в Европе стартуют с 44 тысяч евро.