Министры иностранных дел G7 обсудят Украину и тарифную войну Трампа

Министры иностранных дел ведущих западных демократий проведут в Канаде двухдневную встречу. Она состоится после 50 дней напряженности между союзниками США и президентом Дональдом Трампом из-за его изменения внешней политики в отношении Украины и введения пошлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры стран "Большой семерки" из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также ЕС встречаются в отдаленном туристическом городке Ла-Мальбе, расположенном среди холмов Квебека, для проведения обсуждений, которые в прошлом в целом приводили к консенсусу по стоящим перед ними вопросам.

Главным пунктом повестки дня для партнеров Вашингтона станет отчет о переговорах госсекретаря США Марко Рубио с Киевом, которые прошли в Джидде (Саудовская Аравия) и на которых Украина заявила о готовности поддержать 30-дневное соглашение о прекращении огня.

Однако в преддверии первой встречи G7 под председательством Канады разработка согласованного всеобъемлющего заключительного заявления оказалась непростой задачей.

Решение США ввести 25%-ные пошлины на весь импорт стали и алюминия немедленно вызвало ответные меры со стороны Канады и ЕС, что еще больше усилило напряженность.

Вашингтон стремился наложить красные линии на лексику вокруг Украины и выступил против отдельной декларации о сдерживании теневого флота России и одновременно потребовал более жестких формулировок в отношении Китая.

Рубио предупредил, что Вашингтон не хочет языка, который может повредить усилиям по усадке России и Украины за стол переговоров. Он сказал, что хорошее заявление G7 признало бы, что Соединенные Штаты продвинули процесс прекращения войны вперед.

Дипломаты стран G7 заявили, что позитивный результат встречи в Джидде может по крайней мере облегчить переговоры по Украине.

После возвращения Трампа к власти 20 января Соединенные Штаты заняли менее дружественную позицию в отношении Украины, настаивая на быстром заключении соглашения о прекращении войны, потребовали от европейских партнеров взять на себя большую часть бремени, не одобряя открыто их роль в будущих переговорах, и улучшили отношения с Москвой.

Тарифы Трампа

Даже Япония, столь зависящая от американских гарантий безопасности, оказалась на линии огня Трампа.

"Это очень сложно. Может быть, нам следует дождаться G8", - иронично заметил один европейский дипломат.

Трамп предположил, что G8 может быть возрождена с возвращением Москвы спустя 11 лет после того, как ее членство в группе было приостановлено из-за оккупации Крыма.

Отношения между Соединенными Штатами и Канадой находятся на рекордно низком уровне из-за угроз Трампа ввести пошлины на весь импорт из Канады и его постоянных заявлений об аннексии страны, чтобы сделать ее 51-м штатом США.

"Мы будем сосредоточены на всех этих вещах в G7. Именно об этом и пойдет речь на встрече. Это не встреча о том, как мы собираемся захватить Канаду", - заявил Рубио журналистам, подчеркнув, насколько необычными стали их связи.

Это может не успокоить Оттаву. Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что будет наступать на саммите G7. "На каждой встрече я буду поднимать вопрос о пошлинах, чтобы скоординировать ответ с европейцами и оказать давление на американцев", - сказала она.

Европейские дипломаты заявили, что надеются использовать G7, чтобы напрямую оценить, какое влияние Рубио оказывает на внешнюю политику США.

Трамп использовал широкий круг должностных лиц, не связанных с Государственным департаментом, в переговорах по различным вопросам - от Украины до ситуации на Ближнем Востоке, и союзники встревожены некоторыми странными заявлениями, поступающими из Вашингтона.