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Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры из-за ситуации на Ближнем Востоке

Понедельник 30 сентября 2024 14:30
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Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры из-за ситуации на Ближнем Востоке Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 сентября, министры иностранных дел Европейского Союза (ЕС) проведут экстренные переговоры. Планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время переговоров министры поднимут вопросы:

  • убийства Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы;
  • израильских воздушных ударов по Ливану.

Как пишет издание, Иран, который поддерживает "Хезболлу", пока не спешит мстить Израилю за его смерть. В то же время президент Масуд Пезешкян даже смягчил свои высказывания во время своего международного дебюта в Организации Объединенных Наций (ООН).

Между тем глава Белого дома Джо Байден заявил, что вскоре переговорит с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху на фоне опасений относительно полномасштабной войны.

Ситуация на Ближнем Востоке

Последние недели ознаменовались значительным ростом перестрелок между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которая поддерживает Иран.

Накануне, в субботу, 28 сентября, израильская армия осуществила массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насраллу.

Соединенные Штаты Америки (США) тем временем призывают Израиль избегать проведения полномасштабной военной операции в Ливане и настаивают на дипломатических путях решения конфликта.

Между тем The Wall Street Journal утверждает, что Израиль уже на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан.

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