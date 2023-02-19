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Министры ЕС встретятся в марте, чтобы решить проблему с боеприпасами для Украины

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры ЕС проведут срочную встречу, чтобы решить проблему боеприпасов для Украины. Она состоится 6-7 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"6-7 марта состоится внеочередное заседание, будет предложено ускорить уже происходящий процесс. Работая вместе, мы сможем справиться с этой задачей", - сказал Боррель.

Он отметил, что проблема поставки боеприпасов для Украины не может быть решена через систему совместных закупок. Поэтому Боррель призвал страны ЕС поставлять снаряда украинским военным из собственных запасов.

"Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые затем заполнят эти запасы за счет совместных поставок. Этим должны заниматься главы МИД и министры обороны", - сказал Боррель.

Напомним, главный дипломат Европы Жозеп Боррель призвал европейские страны устранить дефицит боеприпасов Украины и решить проблему в ближайшие недели.

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