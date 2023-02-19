Министры ЕС встретятся в марте, чтобы решить проблему с боеприпасами для Украины

"6-7 марта состоится внеочередное заседание, будет предложено ускорить уже происходящий процесс. Работая вместе, мы сможем справиться с этой задачей", - сказал Боррель.

Он отметил, что проблема поставки боеприпасов для Украины не может быть решена через систему совместных закупок. Поэтому Боррель призвал страны ЕС поставлять снаряда украинским военным из собственных запасов.

"Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые затем заполнят эти запасы за счет совместных поставок. Этим должны заниматься главы МИД и министры обороны", - сказал Боррель.

Напомним, главный дипломат Европы Жозеп Боррель призвал европейские страны устранить дефицит боеприпасов Украины и решить проблему в ближайшие недели.

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