RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане в центре Вашингтона, - CNN

Фото: министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В одном из ресторанов в центре Вашингтона вечером 20 апреля украли сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил источник CNN в правоохранительных органах, Секретная служба, ответственная за охрану Ноэм, просмотрела записи с камер в ресторане и зафиксировала, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и покинул заведение.

Отмечается, что подозреваемый забрал водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание Министерства внутренней безопасности, косметичку, чистые чеки и примерно 3 тысячи долларов наличными.

Во время пасхального мероприятия в Белом доме Ноэм подтвердила журналистам факт кражи своей сумки и отметила, что расследование еще продолжается.

 

Напомним, в ноябре 2024 года, еще до своей инаугурации, президент США Дональд Трамп избрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем новым министром внутренней безопасности страны.

По словам Трампа, Ноем была "очень сильной в вопросах безопасности границ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВашингтон