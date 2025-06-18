RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Министра внутренней безопасности США экстренно доставили в больницу: что произошло

Фото: министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была экстренно госпитализирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Во вторник, 17 июня, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была доставлена в больницу после острой аллергической реакции.

По словам помощницы министра Триши Маклафлин, сейчас состояние Ноэм стабильное, она в сознании и выздоравливает.

"У госсекретаря Ноэм сегодня была аллергическая реакция. Ее доставили в больницу из соображений безопасности. Она в сознании и выздоравливает", - заявила Маклафлин.

Известно, что политика госпитализировали в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время транспортировки Ноэм была в сознании и общалась с охраной, а также медицинским персоналом в больнице самостоятельно.

Обстоятельства аллергической реакции пока не уточняются.

 

Напомним, несколько недель назад стало известно, что у бывшего президента США Джо Байдена диагностировали "агрессивную форму" рака предстательной железы.

Несмотря на агрессивность заболевания, вероятно, опухоль остается чувствительной к гормональной терапии, что открывает возможность для результативного лечения.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки