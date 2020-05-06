Міністра Степанова назвали кадровою помилкою Зеленського через корупційні скандали

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Серед головних "лобістів" призначення Степанова називають бізнес-партнера Ігоря Коломойського та соратників Віктора Медвудчука

В оточенні президента Володимира Зеленського зростає невдоволення роботою міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зокрема через слабку інформаційну політику та корупційні скандали за його участю. Про це йдеться в статті РБК-Україна "Дискредитує Зеленського: чому Степанов став кадровою помилкою Зеленського".

Зокрема, одними з причин скасування другого етапу медреформи, крім об'єктивних причин, пов'язаних з пандемією, називають непослідовну кадрову політику влади та відсутність належного досвіду і професіоналізму у нового міністра Максима Степанова.

Серед головних "лобістів" призначення Степанова називають бізнес-партнера Ігоря Коломойського і нардепа від "Слуги народу" Ігоря Палицю, а також оточення Віктора Медведчука.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, голосування за призначення Степанова було показовим і свідчить про його підтримку не з боку Коломойського, а саме найближчого оточення Віктора Медведчука. "Як відомо, проросійські сили завжди цікавилися Одесою. Не виключаю, що під час свого губернаторства Степанов заручився їх певною підтримкою", - сказав політолог.

Наголошується, що корупційні скандали за участю Степанова істотно кидають тінь на президента Зеленського, якій згідно з останніми соцопитуваннями й без того втрачає підтримку виборців.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, МОЗ потрапив у скандал через закупівлі захисних костюмів від коронавірусу для українських медиків. За словами нардепа з "Голосу" Олександри Устинової, у відомстві вирішили придбати костюми біозахисту в Китаї, які коштують у два рази дорожче українських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністру охорони здоров'я Максиму Степанову не довіряє кожен четвертий українець (26%), при цьому найбільше опитаних (38%) навіть не знають, хто він такий.