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Министра обороны Италии госпитализировали

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По словам представителей министерства обороны Италии, после постоянных болей со вчерашнего утра Крозетто явился (один и пешком) в приемный покой больницы Сан-Карло-ди-Нанси с сильными болями в груди.

Он был немедленно обследован, а затем прошел коронарографию.

О причине не сообщается, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит.

Госпитализация Остина 

12 февраля, в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации.

В рамках своего визита он должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

70-летний глава Пентагона был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем.

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