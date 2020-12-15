Міністр охорони здоров'я звернувся до нардепів з приводу зарплат медиків

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентаріїв істотно підвищити зарплати медиків у 2021 році.

Про це повідомляється на сторінці Степанова в Facebook.

“Так, бюджет збалансований, але цей баланс не може влаштовувати. Він несправедливий стосовно наших медиків, заробітна плата яких повинна фінансуватися в необхідному обсязі", - заявив Степанов.

Він закликав народних депутатів виконати загальний обов'язок перед медпрацівниками і забезпечити їм підвищення зарплат.

За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, враховуючи високий попит на медпрацівників за кордоном.

"Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням", - додав.

За його словами, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований при голосуванні проекту бюджету-2021.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що Україна повинна безкоштовно забезпечити вакциною від коронавірусу людей, які належать до групи ризику. Мова йде про пацієнтів з хронічними захворюваннями, людей, старших 65 років, а також і про медиків, працівників сфери освіти, соцслужб, поліції і т.д.

Загальна кількість таких людей становить 20 мільйонів 866 тисяч.