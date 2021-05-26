RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міністр охорони Здоров'я Чехії йде у відставку через півтора місяці на посаді

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони Здоров'я Чехії Петро Аренберг подав у відставку. Він пробув на посаді всього півтора місяці.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, передає " Чеське радіо".

За словами прем'єр-міністра, глава чеського МОЗ йде у відставку через те, що " його сім'я опинилася під сильним тиском"

"Я розмовляв з паном Аренбергером і він підтвердив свою відставку, про яку він оголосить об одинадцятій годині на прес-конференції", - сказав Бабіш.

Відхід у відставку Аренбергер стався на тлі звинувачень його в несплаті податків. За інформацією чеських ЗМІ, призначений 7 квітня міністр приховав мільйони, зароблені на клінічних дослідженнях. Сам Аренберг зізнався, що його доходи і майно в кілька разів більше, ніж він вказував у деклараціях за минулі роки. Після він оприлюднив нову декларацію.

Новим-старим міністром охорони здоров'я буде призначений Адам Войтех, який вже керував МОЗ. Він подав у відставку наприкінці вересня 2020 року на тлі високих темпів поширення коронавірусу в країні.

Нагадаємо, попередній міністр охорони здоров'я Чехії Ян Бланти був звільнений після відмови купити російську вакцину.

Також повідомлялося, що раніше з посади пішов міністр охорони Здоров'я Словаччини Марек Крайчі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Чехияотставкаминистр