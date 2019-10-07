Міністр юстиції упевнений у законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс"

Міністерство юстиції України підтримує мирову угоду між державою і компанією "Філіп Морріс". Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська на зустрічі уряду з великим бізнесом, передає РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"У питанні мирової угоди з компанією "Філіп Морріс" наше міністерство зіграло одну з ключових ролей. Безумовно, ми на стороні цієї угоди. Ми впевнені в її законності і правильності", - заявив міністр юстиції.

Більш того, на думку міністра, ця угода могла б бути певним еталоном і прецедентом для інших світових угод між державою та бізнесом в майбутньому.

"З точки зору побудови цивілізованих відносин держави і бізнесу, вкрай важливо, щоб не було будь-яких сумнівів у законності цієї мирової угоди. Ми в цілому підтримуємо інститут мирових угод. Ми будемо цей інститут удосконалювати, просувати і захищати від будь-яких підозр правоохоронної системи", – заявив міністр юстиції.

Раніше президент Американської торгової палати Андрій Гундер висловив стурбованість надмірною увагою правоохоронних органів до мирової угоди з "Філіп Морріс" і закликав прем'єр-міністра України і уряд приділити увагу цьому питанню, оскільки мирову угоду "було підписано з урахуванням всіх вимог українського та міжнародного законодавства".

У попередні роки питання про необхідність мирного врегулювання конфлікту між Державною службою фіскальної та компанією "Філіп Морріс" піднімалося на зустрічі президента України з інвесторами в США, а також на державних переговорах президентів України і Швейцарії.

Нагадаємо, в 2015-2016 р. компанія "Філіп Морріс Україна", попередньо отримавши всі дозволи контролюючих органів (у т. ч. ДФС), застосовувала спеціальний митний режим переробки на митній території України для подальшого експорту продукції.

Але в 2016 р. компанія отримала від ДФС повідомлення-рішення доплатити в сумі 635 млн грн, що включає донарахування ввізного мита, додаткової ввізного мита, ПДВ, штрафів і пені.

Після двох років судових розглядів у грудні 2018 р. Кабінет міністрів України прийняв рішення підписати мирову угоду з "Філіп Морріс", і доручив Виконуючому голови ГФС Олександру Власову підписати мирову угоду. Також своїм рішенням Кабмін зобов'язав ДФС забезпечити виконання цієї мирової угоди.

У той же час, в липні 2019 р. Державне бюро розслідувань провело обшуки в ДФС. Як заявили підопічні Романа Труби, обшуки були пов'язані з даною мировою угодою.