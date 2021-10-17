Міністр оборони США в ході візиту в Україну і Грузію підтвердить, що двері НАТО відкриті, - Пентагон
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відвідає Україну і Грузію з робочим візитом. Зокрема, він підтвердить, що двері НАТО відкриті для двох держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
"Остін підкреслить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті, і закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що глава Пентагону запевнить союзників і партнерів у прихильності США їх суверенітету перед обличчям російської агресії.
"Ми заспокоюємо і зміцнюємо суверенітет країн, які знаходяться на передовій російській агресії", - заявив високопоставлений представник Пентагону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Пентагону має намір провести зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.