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Министр обороны Германии ответил на требование Путина прекратить военную помощь Украине

Германия, Среда 19 марта 2025 11:47
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Министр обороны Германии ответил на требование Путина прекратить военную помощь Украине Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин "играет в игры" с Украиной, требуя прекратить военную и разведывательную поддержку Запада. Это условие неприемлемо.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы видим, что атаки на гражданскую инфраструктуру нисколько не ослабли в первую ночь после этого якобы новаторского, замечательного телефонного разговора" между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сказал Писториус в телевизионном интервью, которое цитирует AFP.

Министр также назвал "неприемлемым" настойчивое требование Кремля о том, что "ключевым условием" мира должно стать полное прекращение западной военной и разведывательной поддержки х вооруженных сил Украины.

"Это очень прозрачно", - сказал Писториус, добавив, что Путин стремится помешать сторонникам Киева "и дальше поддерживать Украину и дать ей возможность реально защитить себя, если произойдет новое нападение, во время или после прекращения огня".

Напомним, 18 марта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня и потребовал прекратить военную помощь Украине. Сразу после разговора Трампа и Путина российские войска атаковали Украину дронами.

Подробнее о разговоре читайте в материале РБК-Украина "Путин переиграл Трампа? Как Россия затягивает переговоры по Украине и водит за нос США".

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