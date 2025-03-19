Министр обороны Германии ответил на требование Путина прекратить военную помощь Украине

Владимир Путин "играет в игры" с Украиной, требуя прекратить военную и разведывательную поддержку Запада. Это условие неприемлемо.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы видим, что атаки на гражданскую инфраструктуру нисколько не ослабли в первую ночь после этого якобы новаторского, замечательного телефонного разговора" между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сказал Писториус в телевизионном интервью, которое цитирует AFP.

Министр также назвал "неприемлемым" настойчивое требование Кремля о том, что "ключевым условием" мира должно стать полное прекращение западной военной и разведывательной поддержки х вооруженных сил Украины.

"Это очень прозрачно", - сказал Писториус, добавив, что Путин стремится помешать сторонникам Киева "и дальше поддерживать Украину и дать ей возможность реально защитить себя, если произойдет новое нападение, во время или после прекращения огня".

Напомним, 18 марта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня и потребовал прекратить военную помощь Украине. Сразу после разговора Трампа и Путина российские войска атаковали Украину дронами.