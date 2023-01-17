Министр обороны Латвии прибыла с первым визитом в Украину (фото)

"Рад поздравлять с первым визитом в Украину после назначения на должность министром обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце", - сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии.

"Обсудили "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции, ведь именно Латвия - среди мировых лидеров по объемам оказания нам военной помощи в соотношении к ВВП", - рассказал Стефанчук.

Также, по его словам, стороны обсудили и дальнейшую военную поддержку Украины.

"Заручился поддержкой именно обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения", - добавил Стефанчук.

Фото: министр обороны Латвии прибыла с первым визитом в Украину (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Напомним, недавно глава Минобороны Латвии заявила о намерении передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.

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