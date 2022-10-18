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Министр обороны Британии срочно вылетел в США для обсуждения Украины, - СМИ

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности относительно Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Evening Standard.

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Гиппи заявил, что Бен Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне Палаты общин во вторник утром из-за срочной поездки в Вашингтон.

"Мой босс Бен Уоллес сегодня утром в Вашингтоне. Уоллес будет вести такие разговоры, невероятно, что мы живем в то время, когда такие разговоры необходимы", - заявил Гиппи.

Также стало известно, что Уоллес находится в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Дополнительно подчеркнуто, что визит был поспешно организован.

Напомним, что министр обороны Британии Бен Уоллес не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем иссякнут запасы России.

Также Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.

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