Министр обороны Британии срочно вылетел в США для обсуждения Украины, - СМИ

Министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности относительно Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Evening Standard.
Заместитель министра обороны Британии Джеймс Гиппи заявил, что Бен Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне Палаты общин во вторник утром из-за срочной поездки в Вашингтон.
"Мой босс Бен Уоллес сегодня утром в Вашингтоне. Уоллес будет вести такие разговоры, невероятно, что мы живем в то время, когда такие разговоры необходимы", - заявил Гиппи.
Также стало известно, что Уоллес находится в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Дополнительно подчеркнуто, что визит был поспешно организован.
Напомним, что министр обороны Британии Бен Уоллес не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем иссякнут запасы России.
Также Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.
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