Министр обороны Британии срочно вылетел в США для обсуждения Украины, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Evening Standard .

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Гиппи заявил, что Бен Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне Палаты общин во вторник утром из-за срочной поездки в Вашингтон.

"Мой босс Бен Уоллес сегодня утром в Вашингтоне. Уоллес будет вести такие разговоры, невероятно, что мы живем в то время, когда такие разговоры необходимы", - заявил Гиппи.

Также стало известно, что Уоллес находится в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Дополнительно подчеркнуто, что визит был поспешно организован.