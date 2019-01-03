Міністр інфраструктури прокоментував призначення Кравцова керівником "Укрзалізниці"

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Наглядова рада "Укрзалізниці" вирішила призначити Кравцова головою правління УЗ терміном на три роки

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував рішення Наглядової ради "Укрзалізниці" призначити Євгена Кравцова головою правління "Укрзалізниці" терміном на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

"Радий, що в 2018 році була завершена реформа корпоративного управління "Укрзалізниці". Фактично це перша державна компанія, яка повністю пройшла цю процедуру. Було обрано Наглядову раду, рішенням Кабміну до компетенції Наглядової ради було включено питання висунення кандидатури на посаду керівника "Укрзалізниці", що, власне, в грудні було зроблено. Наглядова рада УЗ складається з фахівців, які змогли незалежно прийняти рішення. Я радий, що вони зупинилися на кандидатурі Кравцова. Наступний крок - остаточне призначення Кравцова Кабміном", - зазначив Омелян, додавши, що Наглядова рада має у найкоротші терміни внести на затвердження уряду членів правління УЗ.

Відповідаючи на питання, які повноваження додадуться у поки ще в. о. голови правління "Укрзалізниці" після того, як він стане повноцінним керівником залізничного відомства, Омелян повідомив, що "особливо ніяких".

"У нас вже був пан Бальчун (екс-глава УЗ Войцех Бальчун, - ред.), без приставки в. о. Це ніякого сенсу не додало. Переконаний, що Кравцов не повторить історію Бальчуна... У нього вже є певні досягнення на цьому шляху: завершення будівництва Бескидського тунелю, запуск аероекспресу, фіналізація контракту з General Electric... Надалі стабілізація компанії, реформа, очищення від корупції - це виклики, які стоять перед Кравцовим та Наглядовою радою", - додав Омелян.

Як повідомляється, Наглядова рада "Укрзалізниці" пропонує призначити Кравцова головою правління "Укрзалізниці" терміном на три роки. Крім того, цим розпорядженням Кравцов звільняється з посади члена правління. На даний момент Кравцов є в. о. голови правління УЗ.